путин побоялся пугать мир? воздушную часть парада в Москве отменили

Полет самолета "Судного дня" якобы "испортила" погода

Каждый год на главной площади столицы рф проходит праздничный военный парад приуроченный Дню победы 9-го мая, и 2022-й год не стал исключением. Однако в этом году россияне не увидят воздушную часть.

Как сообщил пресс-секретарь диктатора дмитрий песков, решение об отмене воздушной части парада в Москве было принято из-за погоды. Однако отметим, что судя по онлайн-трансляции, погода в Москве достаточно хорошая. Видимо "плохая погода" — это лишь очередная отговорка российских властей.

Напомним, что во время парада в россии обещался полет самолета "Судного дня" Ил-80, который якобы должен был направить Западу предупреждение о "конце света" и ядерной войне. Ил-80 — это самолет, который предназначенный для эвакуации высшего военного руководства, а также управления вооруженными силами в условиях войны, в частности ядерной. Именно поэтому самолеты такого назначения называют самолетами "Судного дня", или "конца света".

Отметим, что на параде также анонсировали полет 77 самолетов и вертолетов — стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь" с воздушным танкером, дальних бомбардировщиков, истребителей.

Напомним, ранее "Телеграф" на основе анализа высказываний многих экспертов предположил четыре самых реальных сценария развития военно-политической ситуации между Украиной и рф на 9 мая.

Также ранее стало известно, что на военный парад в Москве в 2022-м году не приедет ни один из иностранных лидеров, и даже пособник терроризма, белорусский президент Александр Лукашенко. Власти россии объяснили это тем, что дата не юбилейная, поэтому никого и "не приглашали".