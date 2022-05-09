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путін побоявся лякати світ? повітряну частину параду у Москві скасували

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Іл-80 — літак "Судного дня" Новина оновлена 09 травня 2022, 10:56
Іл-80 — літак "Судного дня"

Політ літака "Судного дня" нібито "зіпсувала" погода

Щороку на головній площі столиці росії проходить святковий військовий парад, присвячений Дню перемоги 9-го травня, і 2022-й рік не став винятком. Проте цього року росіяни не побачать повітряної частини.

Як повідомив прессекретар диктатора дмитро пєсков, рішення про скасування повітряної частини параду в Москві було ухвалено через погоду.

Зазначимо, що на фото та відео з параду – погода сонячна, проте на небі помітні хмари. Це цікавий момент, оскільки на різноманітні важливі для російської влади заходи розганяли хмари, а цього разу не стали.

Варто наголосити, що був анонсований проліт "літака судного дня", призначеного для управління військами в умовах ядерної війни. На репетиції весь світ цей літак побачив, що у західній пресі писали, що таким чином Кремль натякає на можливість ядерного удару. Втім, як бачимо, на самому параді хмари вирішили не розганяти та літак не показувати.

Політ літака "Судного дня" Іл-80 нібито мав направити Заходу попередження про "кінець світу" та ядерну війну.
Політ літака "Судного дня" Іл-80 нібито мав направити Заходу попередження про "кінець світу" та ядерну війну.

Зазначимо, що на параді також анонсували політ 77 літаків та вертольотів — стратегічних ракетоносців Ту-95МС та Ту-160 "Білий лебідь" з повітряним танкером, далеких бомбардувальників, винищувачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" на основі аналізу висловлювань багатьох експертів припустив чотири найреальніші сценарії розвитку військово-політичної ситуації між Україною та рф на 9 травня.

Також раніше стало відомо, що на військовий парад у Москві у 2022 році не приїде жоден із іноземних лідерів, і навіть посібник тероризму, білоруський президент Олександр Лукашенко. Влада росії пояснила це тим, що дата не ювілейна, тому нікого і "не запрошували".

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#Росія #Парад #9 травня
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