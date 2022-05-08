"Побєдобєсіє — це": у росії почали готуватися до найбільш сакрального дня року

9 травня наближається, а в росії починають божеволіти

У росії наближається найбільш сакральний день року — 9 травня. А це означає, що по всій країні починають проводити тематичні заходи, які через низький бюджет і відсутність фантазії найчастіше перетворюються на гротескну пародію.

У мережі вже почали з’являтися кадри, на яких показана вся суть "побєдобєсія", проте дивитися їх людям зі слабкою психікою точно не рекомендується.

Відомо, що насамперед від проблем у дорослих страждають діти, і тут ситуація не є винятком. Так російська пропаганда вже показувала, що не гидує зомбуванням росіян з найменших років, проте до 9 травня ситуація лише ускладнюється.

Цікаво, про що думають ті діти, яких змусили начепити на себе ось ці каркаси танків, літаків та кораблів?

Втім, напевно, цим дітям пощастило більше, ніж тим, яких змусили "косплеїти" могили. І це не жарт.

Втім, від "побєдобєсія" страждають і в дорослому віці. Наприклад, росіянка на наступному відео вирішила "символічно" поринути у воду із радянським прапором. У чому полягала суть перформансу, ніхто точно сказати не може. Цілком можливо, що не знає і сама жінка на відео. Користувачі мережі висловили припущення, що в цьому криється якийсь натяк на крейсер "Москва", але це не точно.

Не обійшлося і без давньої традиції показувати досягнення "Роскосмосу" у космічних перегонах, інакше любов росіян до батутів пояснити важко. Так у наступному відео дівчата вирішили "урочисто" пострибати та зімітувати рухи тіла, які повинні б нагадувати про танець, але вийшло у них те, що в мережі зазвичай називають словом "кринж".

До речі, минулого року молоді росіянки вже влаштовували подібний перформанс із батутами, отже, схоже, це вже нова традиція.

Як повідомлялося раніше, у російському Пермському краї ветеранів Другої світової війни місцева влада вирішила привітати особливим чином. Так їм запропонували при виклику "швидкої допомоги" сказати кодове слово "Перемога", щоб автомобіль дістався до них швидше. Але, як заведено у російському суспільстві, "аукціон небаченої щедрості" діятиме лише один день.