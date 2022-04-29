У росії придумали "подарунок" до 9 травня для ветеранів: "швидка" приїжджатиме швидше, але з обмеженнями

"Подарунок" діятиме лише протягом одного дня

У Пермському краї (Росія) місцева влада з нагоди 9 травня вирішила зробити ветеранам "дуже цінний" подарунок — вигадала пароль, вказуючи який, швидка допомога приїжджатиме до них швидше, ніж до інших людей. Однак і це далеко не всі "сюрпризи".

Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомляє місцеве видання 59.ru.

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"Ми спільно зі швидкою допомогою запропонували організаторам використати необхідність додаткового слова при виклику до ветерана. Це слово "Перемога". Це дозволить у найкоротший термін доїхати найближчій бригаді для надання необхідної медичної допомоги", — пояснив ідею Пермський чиновник.

Пізніше у Мінздоров'ї Прикам'я пояснили, у чому полягала ідея того самого кодового слова для ветеранів. Як з'ясувалося, по паролю "Перемога" тільки у день 9 травня до ветеранів швидкі виїжджатимуть у першу чергу, тобто такі виклики будуть пріоритетними.

"У тих ситуаціях, де хтось з організаторів побачив погіршення стану ветерана, необхідно під час здійснення виклику сказати слово "Перемога". Це автоматично поставить виклик у першу чергу", — пояснили представники влади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, російська влада з нагоди 9 травня організовує у Москві парад до Дня перемоги, однак на нього не приїде жоден з іноземних лідерів. У мережі з цього насміхаються.