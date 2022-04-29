В россии придумали "подарок" на 9 мая для ветеранов: "скорая" будет приезжать быстрее, но с ограничениями

"Подарок" будет действовать только в течение одного дня

В Пермском крае (Россия) местные власти по случаю 9 мая решили сделать ветеранам "очень ценный" подарок — придумали пароль, указывая который, скорая помощь будет приезжать к ним быстрее, чем к другим людям. Однако и это далеко не все "сюрпризы".

Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает местное издание 59.ru.

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"Мы совместно со скорой помощью предложили организаторам использовать необходимость дополнительного слова при вызове к ветерану. Это слово "Победа". Это позволит в кратчайшие сроки доехать ближайшей бригаде для оказания необходимой медицинской помощи", — пояснил идею Пермский чиновник.

Позже в Минздраве Прикамья объяснили, в чем заключалась идея того самого кодового слова для ветеранов. Как выяснилось, по паролю "Победа" только в день 9 мая к ветеранам скорые будут выезжать в первую очередь, то есть такие вызовы будут приоритетными.

"В тех ситуациях, где кто-то из организаторов увидел ухудшение состояния ветерана, необходимо при совершении вызова сказать слово "Победа". Это автоматически поставит вызов в первую очередь", — пояснили представители властей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти по случаю 9 мая организуют в Москве парад ко Дню победы, однако на него не приедет ни один из иностранных лидеров. В сети над этим насмехаются.