"Победобесие - это": в россии начали готовиться к наиболее сакральному дню года

9 мая близится, а в россии начинают сходить с ума

В россии близится наиболее сакральный день в году — 9 мая. А это значит, что по всей стране начинают проводить тематические мероприятия, которые из-за низкого бюджета и отсутствия фантазии зачастую превращаются в гротескную пародию.

В сети уже начали появляться кадры, на которых запечатлена вся суть "победобесия", однако смотреть их людям со слабой психикой точно не рекомендуется.

Известно, что в первую очередь от проблем у взрослых страдают дети и здесь ситуация не является исключением. Так российская пропаганда уже показывала, что не брезгует зомбированием россиян с самых малых лет, однако к 9 мая ситуация лишь усугубляется.

Интересно, о чем думают те дети, которых заставили нацепить на себя вот эти каркасы танков, самолетов и кораблей?

Впрочем, наверняка этим детям повезло больше, чем тем, которых заставили "косплеить" могилы. И это не шутка.

Впрочем, "победобесием" страдают и во взрослом возрасте. Например, россиянка на следующем видео решила "символично" окунуться в воду с советским флагом. В чем заключалась суть перформанса никто точно сказать не может. Вполне вероятно, что не знает и сама женщина на видео. Пользователи сети предположили, что в этом кроется какой-то намек на крейсер "Москва", но это не точно.

Не обошлось и без давней традиции показывать достижения "Роскосмоса" в космической гонке, иначе любовь россиян к батутам объяснить сложно. Так в следующем видео девушки решили "торжественно" попрыгать и сымитировать телодвижения, которые должны бы напоминать о танце, но получилось у них то, что в сети обычно называют словом "кринж".

К слову, в прошлом году молодые россиянки уже устраивали подобный перформанс с батутами, так что похоже это уже новая традиция.

Как сообщалось ранее, в российском Пермском крае ветеранов Второй мировой войны местные власти решили поздравить особым образом. Так им предложили при вызове "скорой помощи" сказать кодовое слово "Победа", чтобы автомобиль добрался к ним быстрее. Но, как и положено в российском обществе, "аукцион невиданной щедрости" будет действовать лишь один день.