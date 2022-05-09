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Отработанный материал: россияне опозорились с табличками "Бессмертного полка" (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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После парадов в россии таблички с портретами "ветеранов" стали мусором Новость обновлена 09 мая 2022, 17:11
После парадов в россии таблички с портретами "ветеранов" стали мусором

Школьники, которых заставили стоять с портретами, даже не знали, кто на них изображен

По случаю 9 мая во многих городах россии прошли военные парады, которые только насмешили украинцев своей абсурдностью. Часть людей, участвовавших в них и выходивших на улицы с фотографиями "Бессмертного полка", даже не знали кто на них изображен.

Об этом свидетельствуют даже видео российских телеканалов, одним из которых в Telegram поделился советник главы МВД Антон Геращенко.

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Журналист телеканала подошел на параде в Дмитрове (Московская область) к случайным участникам шествия — ими оказались школьники, державшие портреты "Бессмертного полка". На вопрос журналиста "Чей это дед?" — школьник ответил: "Я не знаю". Не смогли сказать ничего об изображенных на портретах и его знакомые. Примечательно, что дети нашли в этом повод посмеяться.

Интересны были и оправдания российского журналиста. Он назвал школьников "поисковиками-спасателями", которые якобы выносят на парады портреты всех погибших (даже если это не родственники), чтобы о них не забывали.

"Если бы это была такая организация, то они бы точно подготовились и знали бы тех, кого принесли. Им просто вручили фотографию и сказали постоять, пообещав пятерку за какой-то урок", — прокомментировал этот момент Антон Геращенко.

Тем временем российский блогер Рустем Адагамов опубликовал снимок с портретами российских военных, погибших в войне против Украины. Примечательно, что после парада фотографии погибших россиян просто выбросили на свалку. Кадр мужчина подписал крайне иронично: "Своих не бросаем".

Очевидно, что для россиян портреты этих военных не имеют никакой ценности, а те, кто с ними пришел на парад до 9 мая, по всей вероятности, делали это за деньги. После этого от ненужных табличек люди просто избавились.

Портреты российских "героев" после парада стали мусором
Портреты российских "героев" после парада стали мусором

Ранее сообщалось, что кровавый диктатор владимир путин на параде в Москве 9 мая снова солгал об Украине — главные заявления читайте в материале "Телеграфа".

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#Россия #Парад #Позор #9 мая
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