Школьники, которых заставили стоять с портретами, даже не знали, кто на них изображен

По случаю 9 мая во многих городах россии прошли военные парады, которые только насмешили украинцев своей абсурдностью. Часть людей, участвовавших в них и выходивших на улицы с фотографиями "Бессмертного полка", даже не знали кто на них изображен.

Об этом свидетельствуют даже видео российских телеканалов, одним из которых в Telegram поделился советник главы МВД Антон Геращенко.

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Журналист телеканала подошел на параде в Дмитрове (Московская область) к случайным участникам шествия — ими оказались школьники, державшие портреты "Бессмертного полка". На вопрос журналиста "Чей это дед?" — школьник ответил: "Я не знаю". Не смогли сказать ничего об изображенных на портретах и его знакомые. Примечательно, что дети нашли в этом повод посмеяться.

Интересны были и оправдания российского журналиста. Он назвал школьников "поисковиками-спасателями", которые якобы выносят на парады портреты всех погибших (даже если это не родственники), чтобы о них не забывали.

"Если бы это была такая организация, то они бы точно подготовились и знали бы тех, кого принесли. Им просто вручили фотографию и сказали постоять, пообещав пятерку за какой-то урок", — прокомментировал этот момент Антон Геращенко.

Тем временем российский блогер Рустем Адагамов опубликовал снимок с портретами российских военных, погибших в войне против Украины. Примечательно, что после парада фотографии погибших россиян просто выбросили на свалку. Кадр мужчина подписал крайне иронично: "Своих не бросаем".

Очевидно, что для россиян портреты этих военных не имеют никакой ценности, а те, кто с ними пришел на парад до 9 мая, по всей вероятности, делали это за деньги. После этого от ненужных табличек люди просто избавились.

Портреты российских "героев" после парада стали мусором

Ранее сообщалось, что кровавый диктатор владимир путин на параде в Москве 9 мая снова солгал об Украине — главные заявления читайте в материале "Телеграфа".