"Унитазы не показали": сеть наполнили шутки и мемы о путинском параде в москве
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Несмотря на крайне тяжелые времена, украинцы не оставляют оптимизма и демонстрируют хороший юмор.
В понедельник на красной площади в Москве состоялся парад в честь празднования 77-летия со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В сети это действо уже успели окрестить "победосесьем" и отреагировали на торжества кучей шуток и мемов.
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"Телеграф" решил собрать лучшие шутливые картинки и видео из соцсетей о россиянах в Украине и их кровавом диктаторе владимире путине.
Во время торжества с речью выступал российский диктатор владимир путин. Пользователи сети обратили внимание на то, как выглядит президент и его уже привычные для всех болезненные подергивания.
Украинцы внимательно рассматривали представленную на параде военную технику и шутили о систематическом мародерстве вражеской армии оккупантов.
Не забыли пошутить и об отсутствии на параде в москве авиации вооруженных сил россии из-за якобы неблагоприятных погодных условий.
Не забыли россияне в этот "торжественный" день и о массовке. Как в виде несовершеннолетних "солдатов", так и в виде чудо-вооружения.
Не забыли украинцы "почтить" российского президента еще несколькими шутками о его долгожданной смерти. Досталось и солдатам рф.
Не обошли шутками и приспешника путина — болезненного в последнее время министра обороны рф сергея шойгу:
Напомним, как "Телеграф" собрал лучшие мемы из соцсетей, смешные картинки о россиянах в Украине и путине, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
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