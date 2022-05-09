"Унитазы не показали": сеть наполнили шутки и мемы о путинском параде в москве

Несмотря на крайне тяжелые времена, украинцы не оставляют оптимизма и демонстрируют хороший юмор.

В понедельник на красной площади в Москве состоялся парад в честь празднования 77-летия со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В сети это действо уже успели окрестить "победосесьем" и отреагировали на торжества кучей шуток и мемов.

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"Телеграф" решил собрать лучшие шутливые картинки и видео из соцсетей о россиянах в Украине и их кровавом диктаторе владимире путине.

кровавого лидера изобразили в уже привычном образе

Во время торжества с речью выступал российский диктатор владимир путин. Пользователи сети обратили внимание на то, как выглядит президент и его уже привычные для всех болезненные подергивания.

Украинцы внимательно рассматривали представленную на параде военную технику и шутили о систематическом мародерстве вражеской армии оккупантов.

Украинцы шутят о неадекватной любви российских солдат к технике украинцев

Не забыли пошутить и об отсутствии на параде в москве авиации вооруженных сил россии из-за якобы неблагоприятных погодных условий.

Воздушную часть парада в москве отменили, ведь большинство самолетов россии стали удобрением на украинских землях.

Не забыли россияне в этот "торжественный" день и о массовке. Как в виде несовершеннолетних "солдатов", так и в виде чудо-вооружения.

Личная просьба путина

Не забыли украинцы "почтить" российского президента еще несколькими шутками о его долгожданной смерти. Досталось и солдатам рф.

Радостный конец для путина

российские военные на красной площади

Не обошли шутками и приспешника путина — болезненного в последнее время министра обороны рф сергея шойгу:

Трансляция парада в россии

Напомним, как "Телеграф" собрал лучшие мемы из соцсетей, смешные картинки о россиянах в Украине и путине, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.