путин не любит гусей, потому что те кричат "Гаага": смешные шутки и мемы о россиянах

Самые смешные "результаты" народного творчества из сети.

Конец февраля и весна принесли украинцам очень много горя, ведь в нашу страну пришла война, которую в конце зимы развязала российская федерация. Однако за два месяца украинцы увидели и поняли всю суть российской армии и начали создавать множество шуток и мемов даже в таких трудных жизненных ситуациях. Пока бойцы ЗСУ и теробороны защищают нашу родину, в бомбоубежищах создаются множество анекдотов и шуток про россию.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие мемы из соцсетей, смешные картинки о россиянах в Украине и путине, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.