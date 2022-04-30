Страны-соседи россии начали встраивать стиральные машины в стены: смешная подборка шуток про россиян

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны, и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, и это количество с каждым днем только увеличивается.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.