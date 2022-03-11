Подборка анекдотов про смерть путина
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Украинцы — сильная нация, которая не теряет чувство юмора и присутствие духа даже в сложнейших ситуациях. Поддерживать боевой настрой нам помогают шутки и анекдоты придуманные на злобу дня. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о войне в Украине, а сегодня собрали актуальные анекдоты о смерти кровавого диктатора владимира путина.
Путина после смерти отправили в ад. Но поскольку у него было хорошее поведение, ему разрешили спуститься в Москву. Он спустился, прогулялся, зашел в московский бар, заказал рюмку водки и спрашивает бармена:
– Крым наш?
– Да, Крым наш, – ответил бармен.
- А Донбасс наш?
– Да, Донбасс наш.
— Ну, а Киев тоже наш?
– Конечно, тоже наш.
Путин с удовольствием выпил рюмку и потом говорит:
— А сколько я должен заплатить?
- 100 гривен.
Умер Путин и естесно попал в АД. Ну пообжился и как-то в выходной с товарищами по несчастью разговорился за бутылочкой. А один из собутыльников прослезился и как на духу: — А я те, Володька, так благодарен, просто слов нет! — За что это?!!! — опешил Путин — Вот я простой работяга был, грешил всю жизнь, пил, дрался, воровал все что плохо лежит, но жутко ада боялся. Ну умер, конечно в АД попал, а потом огляделся и успокоился: что я тут такого не видел, В. В. нас уже ко всему подготовил.
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