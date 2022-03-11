Подборка анекдотов про смерть путина

Умер Путин и естесно попал в АД. Ну пообжился и как-то в выходной с товарищами по несчастью разговорился за бутылочкой. А один из собутыльников прослезился и как на духу: — А я те, Володька, так благодарен, просто слов нет! — За что это?!!! — опешил Путин — Вот я простой работяга был, грешил всю жизнь, пил, дрался, воровал все что плохо лежит, но жутко ада боялся. Ну умер, конечно в АД попал, а потом огляделся и успокоился: что я тут такого не видел, В. В. нас уже ко всему подготовил.