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путін не любить гусей, бо ті кричать "Гаага": смішні жарти та меми про росіян

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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путін не любить гусей, бо ті кричать "Гаага": смішні жарти та меми про росіян Новина оновлена 03 травня 2022, 12:12

Найсмішніші "результати" народної творчості з мережі.

Кінець лютого та весна принесли українцям дуже багато горя, адже до нашої країни прийшла війна, яку наприкінці зими розв’язала російська федерація. Проте за два місяці українці побачили та зрозуміли всю суть російської армії та почали створювати безліч жартів та мемів навіть у таких важких життєвих ситуаціях. Поки бійці ЗСУ та тероборони захищають нашу батьківщину, у бомбосховищах створюється безліч анекдотів та жартів про росію.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі меми із соцмереж, смішні картинки про росіян в Україні та путіна, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
#Сміх #Гумор #Приколи #Анекдоти
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