Падіння інстаграма легше переносять вакциновані: кумедні анекдоти про росію

Українці навіть у найскладніших життєвих ситуаціях не сумують, а навпаки вигадують дедалі більше сміливих анекдотів, вправляючись в дотепності. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про рашистів, а сьогодні зібрали чергову добірку жартів, що описують ситуацію з санкціями в росії.

— Кажуть, ціни на товари підвищуватимуть за алфавітом: А — Автомобілі, Б — Бензин… - А на "В"? - І все інше.

Як виявилося, імпортозаміщенням по-російськи називається заміна імпорту з Європи та Америки на імпорт із Китаю та Туреччини.

У зв’язку із перебоями з папером компаніям рекомендовано перейти на електронний документообіг, а громадянам на електронний туалетний папір.

- Мамо, а коли ми сходимо за Біг-Маком та ванільним коктейлем? - Не знаю, я політикою не цікавлюсь.

АвтоВАЗ заявив, що за прикладом інших автовиробників приєднується до санкцій і не постачатиме свої автомобілі до росії.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Також "Телеграф" ділився фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. А якщо цієї добірки жартів та мімчиків вам було мало, пропонуємо подивитись попередню, де ми пояснювали, чому Україна обов’язково переможе.