Країни-сусіди росії почали вбудовувати пральні машини в стіни: кумедна добірка жартів про росіян

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни, і в кожній дії російських окупантів знаходить щось кумедне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі. До вашої уваги — анекдоти, меми та смішні картинки про росію, росіян та їх "фюрера".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

Раніше мережа вибухнула фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.