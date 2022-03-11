Добірка анекдотів про смерть путіна
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Українці — сильна нація, яка не втрачає почуття гумору та присутності духу навіть у найскладніших ситуаціях. Підтримувати бойовий настрій нам допомагають жарти та анекдоти, придумані на злобу дня. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про війну в Україні, а сьогодні зібрали актуальні анекдоти про смерть кривавого диктатора володимира путіна.
Путіна після смерті відправили до пекла. Але оскільки він мав гарну поведінку, йому дозволили спуститися до Москви. Він спустився, прогулявся, зайшов до московського бару, замовив чарку горілки і питає бармена:
– Крим наш?
– Так, Крим наш, – відповів бармен.
– А Донбас наш?
- Так, Донбас наш.
— Ну, а Київ також наш?
- Звісно, теж наш.
Путін із задоволенням випив чарку і потім каже:
— А скільки я маю заплатити?
– 100 гривень.
Помер Путін і природно потрапив до АТ. Ну пообжився і якось у вихідний з товаришами по нещастю розговорився за пляшкою. А один із товаришів по чарці розплакався і як на духу: — А я ті, Володько, так вдячний, просто слів немає! — За що це?! — засмутив Путін. — От я простий роботяга був, грішив все життя, пив, бився, крав все, що погано лежить, але страшенно пекла боявся. Ну помер, звичайно в АТ потрапив, а потім озирнувся і заспокоївся: що я такого не бачив, В. В. нас вже до всього підготував.
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