Добірка анекдотів про смерть путіна

Помер Путін і природно потрапив до АТ. Ну пообжився і якось у вихідний з товаришами по нещастю розговорився за пляшкою. А один із товаришів по чарці розплакався і як на духу: — А я ті, Володько, так вдячний, просто слів немає! — За що це?! — засмутив Путін. — От я простий роботяга був, грішив все життя, пив, бився, крав все, що погано лежить, але страшенно пекла боявся. Ну помер, звичайно в АТ потрапив, а потім озирнувся і заспокоївся: що я такого не бачив, В. В. нас вже до всього підготував.