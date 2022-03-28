Падение инстаграма легче переносят вакцинированные: смешные анекдоты про россию

Украинцы даже в самых сложных жизненных ситуациях не унывают, а наоборот придумывают все больше уморительных анекдотов, упражняясь в остроумии. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о рашистах, а сегодня собрали очередную подборку шуток, описывающих текущую ситуацию с санкциями в россии.

— Говорят, цены на товары будут повышать по алфавиту: А — Автомобили, Б — Бензин… — А на "В"? — И Всё остальное.

Как оказалось, импортозамещением по-российски называется замена импорта из Европы и Америки на импорт из Китая и Турции…

В связи с перебоями с бумагой компаниям рекомендовано перейти на электронный документооборот, а гражданам на электронную туалетную бумагу.

- Мам, а когда мы сходим за Биг-Маком и ванильным коктейлем? - Не знаю, я политикой не интересуюсь.

АвтоВАЗ заявил, что по примеру других автопроизводителей присоединяется к санкциям и не будет поставлять свои автомобили в россию.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.

Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.