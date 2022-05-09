"Унітази не показали": мережу наповнили жарти та меми про путінський парад у москві

Попри вкрай тяжкі часи українці не полишають оптимізму та демонструють хороший гумор

У понеділок, 9 травня, на червоній площі у москві відбувся парад на честь святкування 77-річчя з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У мережі це дійство вже встигли охрестити "побєдобесієм" та відреагували на урочистості купою жартів та мемів.

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"Телеграф" вирішив зібрати кращі жартівливі картинки та відео із соцмереж про росіян в Україні та їх кривавого диктатора володимира путіна.

кривавого лідера зобразили у вже звичному образі

Під час урочистостей із промовою виступав російський диктатор володимир путін. Користувачі мережі звернули увагу на те, як виглядає президент та на його вже звичні хворобливі посмикування.

Українці уважно розглядали представлену на параді військову техніку та жартували про систематичне мародерство ворожої армії окупантів.

Українці жартують про неадекватну любов російських солдатів до техніки українців

Не забули пожартувати й про відсутність на параді у москві авіації збройних сил рф через нібито несприятливі погодні умови.

Повітряну частину параду у москві скасували, адже більшість літаків рф стала добривом на українських землях

Не забули росіяни в цей "урочистий" день і про масовку. Як у вигляді неповнолітніх "солдатів", так і у вигляді диво-озброєння.

Особисте прохання путіна

Не забули українці "вшанувати" російського президента ще й кількома жартами про його довгоочікувану смерть. Дісталося і солдатам.

Радісний кінець для путіна

російські військові на червоній площі

Не оминули жартами й поплічника путіна — хворобливого останнім часом міністра оборони росії сергія шойгу:

Трансляція параду в росії

Нагадаємо, як "Телеграф" зібрав найкращі меми із соцмереж, смішні картинки про росіян в Україні та путіна, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.