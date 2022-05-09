Досі облизується? Путін зробив дивний рух, покладаючи квіти до стели Києва

Можливо, цей рух був спровокований нездійсненими планами путіна по захопленню Києва

Російський кривавий диктатор володимир путін, який раніше вже спантеличив мережу дивними посмикуваннями на зустрічі з білоруським лідером Олександром лукашенком, відзначився черговим дивним рухом на параді 9 травня в Москві.

На відео з покладанням путіним квітів до стел міст героїв можна помітити незрозуміле посмикування у російського президента.

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Так, покладаючи квіти до стели Києва, путін зробив дивний рух ротом, наче облизуючись.

Можливо, цей рух був спровокований нездійсненими планами путіна із захоплення Києва. Тепер кривавого диктатора просто перекошує від безсилої злості.

У мережі теж обговорюють дивну дію російського президента. "Це він у той момент зригувати почав, природний рефлекс при сильної нервозності і злості. Значить шаленіє, що не зміг взяти", — поділився своєю думкою в коментарях один з користувачів.

Як відомо, Київ був однією з головних цілей російського вторгнення, а російська пропаганда хвалилася, що візьме його за пару днів, проте армія Росії під Києвом зазнала нищівної поразки, зазнала величезних втрат і відступила.

Нагадаємо, що 9 травня володимир путін виступив на параді до Дня перемоги в Москві. Російський диктатор майже відразу торкнувся теми України, але про мобілізацію в росії не оголосив.