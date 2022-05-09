Укр

путин на параде снова солгал об Украине: главные заявления

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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владимир путин Новость обновлена 09 мая 2022, 10:48
владимир путин

Президент рф владимир путин выступил на параде ко Дню победы в Москве. Российский диктатор практически сразу затронул тему Украины, однако о мобилизации в рф, как многие прогнозировали, не объявил.

"Телеграф" собрал основные тезисы касательно Украины, которые озвучил президент страны-агрессора.

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О НАТО: "Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, на Донбасс. Альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, в Киеве заговорили о необходимости получения ядерного оружия. Создавалась непосредственная угроза России у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным".

О нападении на Украину: "Россия дала упреждающий отпор агрессору. Это было вынужденное решение сильной, суверенной, самостоятельной страны".

О Донбассе: "Обращаюсь к военнослужащим рф и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины. Вы сражаетесь на своей земле. На земле, где сражались древнерусские князья, Румянцев, Потёмкин и Суворов, Сидор Ковпак и генерал Ватутин". … "В параде участвуют военные, прибывшие с Донбасса".

О "скрепах": "Мы никогда не откажемся от веры и традиционных ценностей. А на Западе тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить".

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