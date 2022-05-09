Все еще облизывается? путин сделал странное движение, возлагая цветы к стеле Киева

Возможно, это движение было спровоцировано неосуществленными планами путина по захвату Киева

Российский кровавый диктатор владимир путин, который ранее уже озадачил сеть странными подергиваниями на встрече с белорусским лидером александром лукашенко, отличился очередным странным движением на параде 9 мая в Москве.

На видео с возложением путиным цветов к стелам городов героев можно заметить непонятное подергивание у российского президента.

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Так, возлагая цветы к стеле Киева, путин сделал странное движение ртом, словно облизываясь.

Возможно, это движение было спровоцировано неосуществленными планами путина по захвату Киева. Теперь же кровавого диктатора просто перекашивает от бессильной злобы.

В сети тоже обсуждают странное действие российского президента. "Это он в тот момент срыгивать начал, естественный рефлекс при сильном нервозности и злобе. Значит беситься что не мог взять", поделился своим мнением в комментариях один из пользователей.

Как известно, Киев был одной из главных целей российского вторжения, а российская пропаганда хвасталась, что возьмет его за пару дней, однако армия рф под Киевом потерпела сокрушительное поражение, понесла огромные потери и отступила.

Напомним, что 9 мая владимир путин выступил на параде ко Дню победы в Москве. Российский диктатор практически сразу затронул тему Украины, однако о мобилизации в рф, как многие прогнозировали, не объявил.