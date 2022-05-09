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Відпрацьований матеріал: росіяни зганьбилися з табличками "Безсмертного полку" (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Після парадів у росії таблички з портретами "ветеранів" стали сміттям Новина оновлена 09 травня 2022, 17:11
Після парадів у росії таблички з портретами "ветеранів" стали сміттям

Школярі, яких змусили стояти з портретами, навіть не знали, хто на них зображений

З нагоди 9 травня у багатьох містах росії пройшли військові паради, які тільки насмішили українців своєю абсурдністю. Частина людей, які брали в них участь і виходили на вулиці з фотографіями "Безсмертного полку", навіть не знали хто на них зображений.

Про це свідчать навіть відео російських телеканалів, одним з яких у Telegram поділився радник голови МВС Антон Геращенко.

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Журналіст телеканалу підійшов на параді у Дмитрові (Московська область) до випадкових учасників ходи — ними виявилися школярі, які тримали портрети "Безсмертного полку". На запитання журналіста "Чий це дід? — школяр відповів: "Я не знаю". Не змогли сказати нічого про зображених на портретах і його знайомі. Примітно, що діти знайшли у цьому привід посміятися.

Цікавими були й виправдання російського журналіста. Він назвав школярів "пошуковиками-рятувальниками", які нібито виносять на паради портрети усіх загиблих (навіть якщо це не родичі), щоб про них не забували.

"Якби це була така організація, то вони точно підготувалися б і знали б тих, кого принесли. Їм просто вручили фотографію та сказали постояти, пообіцявши п'ятірку за якийсь урок", — прокоментував цей момент Антон Геращенко.

Тим часом російський блогер Рустем Адагамов опублікував знімок з портретами російський військових, які загинули у війні проти України. Примітно, що після параду фотографії загиблих росіян просто викинули на смітник. Кадр чоловік підписав вкрай іронічно: "Своїх не кидаємо".

Очевидно, що для росіян портрети цих військових не мають жодної цінності, а ті, хто з ними прийшов на парад до 9 травня, цілком ймовірно, робили це за гроші. Після цього від непотрібних табличок люди просто позбулися.

Портрети російських "героїв" після параду стали сміттям
Портрети російських "героїв" після параду стали сміттям

Раніше повідомлялося, що кривавий диктатор володимир путін на параді у Москві 9 травня знову збрехав про Україну — головні заяви читайте у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Росія #Парад #Ганьба #9 травня
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