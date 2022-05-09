Відпрацьований матеріал: росіяни зганьбилися з табличками "Безсмертного полку" (фото, відео)

Школярі, яких змусили стояти з портретами, навіть не знали, хто на них зображений

З нагоди 9 травня у багатьох містах росії пройшли військові паради, які тільки насмішили українців своєю абсурдністю. Частина людей, які брали в них участь і виходили на вулиці з фотографіями "Безсмертного полку", навіть не знали хто на них зображений.

Про це свідчать навіть відео російських телеканалів, одним з яких у Telegram поділився радник голови МВС Антон Геращенко.

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Журналіст телеканалу підійшов на параді у Дмитрові (Московська область) до випадкових учасників ходи — ними виявилися школярі, які тримали портрети "Безсмертного полку". На запитання журналіста "Чий це дід? — школяр відповів: "Я не знаю". Не змогли сказати нічого про зображених на портретах і його знайомі. Примітно, що діти знайшли у цьому привід посміятися.

Цікавими були й виправдання російського журналіста. Він назвав школярів "пошуковиками-рятувальниками", які нібито виносять на паради портрети усіх загиблих (навіть якщо це не родичі), щоб про них не забували.

"Якби це була така організація, то вони точно підготувалися б і знали б тих, кого принесли. Їм просто вручили фотографію та сказали постояти, пообіцявши п'ятірку за якийсь урок", — прокоментував цей момент Антон Геращенко.

Тим часом російський блогер Рустем Адагамов опублікував знімок з портретами російський військових, які загинули у війні проти України. Примітно, що після параду фотографії загиблих росіян просто викинули на смітник. Кадр чоловік підписав вкрай іронічно: "Своїх не кидаємо".

Очевидно, що для росіян портрети цих військових не мають жодної цінності, а ті, хто з ними прийшов на парад до 9 травня, цілком ймовірно, робили це за гроші. Після цього від непотрібних табличок люди просто позбулися.

Портрети російських "героїв" після параду стали сміттям

Раніше повідомлялося, що кривавий диктатор володимир путін на параді у Москві 9 травня знову збрехав про Україну — головні заяви читайте у матеріалі "Телеграфу".