Укр

Макрон ошеломил прогнозом о том, когда Украина может вступить в ЕС

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Эммануэль Макрон Новость обновлена 09 мая 2022, 16:10
Эммануэль Макрон

По словам президента Франции, процесс принятия Украины в ЕС может занять "несколько лет, даже десятилетий"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любые шаги, позволяющие Украине присоединиться к ЕС, потребуют "нескольких лет или, без сомнения, нескольких десятилетий"

Об этом Макрон заявил на конференции о будущем Европы в Страсбурге в понедельник, 9 мая.

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Макрон добавил, что Украина благодаря своей борьбе и мужеству уже "является ключевым членом нашего союза".

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после вторжения россии в Украину. 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю ЕС анкету-опросник для получения статуса кандидата в ЕС.

Стоит отметить, что есть в Европе и те народы, которые не слишком хотят видеть нашу страну среди полноценных членов Европейского Союза. Так, около 38% жителей Люксембурга не согласны с необходимостью Украины вступать в ЕС. Подобные настроения разделяют 37% граждан Греции и 36% венгров.

Ранее "Телеграф" писал, в каком положении Украина нынче находится насчет вероятного членства в НАТО.

Теги:
#Украина #ЕС #Евросоюз #Эммануэль Макрон
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