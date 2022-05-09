Макрон ошеломил прогнозом о том, когда Украина может вступить в ЕС

По словам президента Франции, процесс принятия Украины в ЕС может занять "несколько лет, даже десятилетий"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любые шаги, позволяющие Украине присоединиться к ЕС, потребуют "нескольких лет или, без сомнения, нескольких десятилетий"

Об этом Макрон заявил на конференции о будущем Европы в Страсбурге в понедельник, 9 мая.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Макрон добавил, что Украина благодаря своей борьбе и мужеству уже "является ключевым членом нашего союза".

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после вторжения россии в Украину. 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю ЕС анкету-опросник для получения статуса кандидата в ЕС.

Стоит отметить, что есть в Европе и те народы, которые не слишком хотят видеть нашу страну среди полноценных членов Европейского Союза. Так, около 38% жителей Люксембурга не согласны с необходимостью Украины вступать в ЕС. Подобные настроения разделяют 37% граждан Греции и 36% венгров.

Ранее "Телеграф" писал, в каком положении Украина нынче находится насчет вероятного членства в НАТО.