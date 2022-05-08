ВСУ на Донбассе совершили тактическое отступление: Гайдай назвал причину
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Воины отправились на заранее подготовленные позиции
Украинские военные были вынуждены отступить на одном из направлений в Луганской области. Подпустить врага поближе рискнули в Попасной, которая жестоко обстреливается российскими оккупантами с самого начала полномасштабного вторжения.
О ситуации в регионе рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
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По словам чиновника, городская инфраструктура Попасной страдала от "навалы" российских солдат все два месяца войны. Из-за того, что в населенном пункте очень много разрушенных зданий, вести бои здесь стало очень сложно и опасно.
"Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее", — подчеркнул Гайдай.
Адекватный тактический шаг наших военных российские оккупанты тут же поспешили представить, как одну из своих "больших побед" на Донбассе. При этом они умалчивают о своих огромных потерях.
Как рассказал Сергей Гайдай, информаторы из Луганска сообщают, что местная больница забита телами российских солдат, а также "двухсотыми" оккупантами. Впрочем, в "молодой республике" критически не хватает необходимых лекарств, потому многие раненые в конечном итоге пополнят ряды умерших.
Напомним, что с общей картиной происходящего на фронте можно ознакомиться благодаря свежим картам боевых действий в Украине. Мы рассказывали, что на Харьковском направлении врагом медленно, но уверенно оттесняют к границе.
Тем временем враг решил "напомнить" о себе на юге и постепенно давит на Одесчину.
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