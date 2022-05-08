ВСУ на Донбассе совершили тактическое отступление: Гайдай назвал причину

Воины отправились на заранее подготовленные позиции

Украинские военные были вынуждены отступить на одном из направлений в Луганской области. Подпустить врага поближе рискнули в Попасной, которая жестоко обстреливается российскими оккупантами с самого начала полномасштабного вторжения.

О ситуации в регионе рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

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По словам чиновника, городская инфраструктура Попасной страдала от "навалы" российских солдат все два месяца войны. Из-за того, что в населенном пункте очень много разрушенных зданий, вести бои здесь стало очень сложно и опасно.

"Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее", — подчеркнул Гайдай.

Сейчас ситуация на карте выглядит так

Адекватный тактический шаг наших военных российские оккупанты тут же поспешили представить, как одну из своих "больших побед" на Донбассе. При этом они умалчивают о своих огромных потерях.

Как рассказал Сергей Гайдай, информаторы из Луганска сообщают, что местная больница забита телами российских солдат, а также "двухсотыми" оккупантами. Впрочем, в "молодой республике" критически не хватает необходимых лекарств, потому многие раненые в конечном итоге пополнят ряды умерших.

Напомним, что с общей картиной происходящего на фронте можно ознакомиться благодаря свежим картам боевых действий в Украине. Мы рассказывали, что на Харьковском направлении врагом медленно, но уверенно оттесняют к границе.

Тем временем враг решил "напомнить" о себе на юге и постепенно давит на Одесчину.