ВСУ отодвигают россиян к границе: свежие карты боев в Украине

К Харьковщине враг стягивает войска

Контрнаступательные действия Украины на востоке продвинулись. Силы обороны Украины северо-восточнее Харькова давят врага и тот при отступлении взрывает мосты за собой.

Согласно аналитикам из The Institute for the Study of War, взрыв мостов в окрестностях Русских Тишек и Циркунов означает, что в ближайшее время вероятность попыток росармии снова захватить эти территории низкая.

Исследователи считают, что украинское наступление в ближайшие дни продвинется к границе с россией. Давление в оккупированных частях страны усиливается, пытаясь укрепить коллаборантные администрации.

Карта боевых действий в Украине на 8 мая

Восток Украины

Атаки россии на Барвенково продолжают отражаться украинскими силами, и это, вероятно, привело к отказу от попыток продвинуться этим путем на юго-восток, в сторону Славянска. Россияне безуспешно атаковали Вернополье, западнее Изюма — села Заводы и Большая Камышеваха.

россия продолжает атаковать Рубежное, Авдеевку, Александровку, Кременную, Шандрыголово. Есть риск того, что им удалось полностью захватить Попасную — исследователи не могут подтвердить этот тезис, но российская и пророссийская сторона его распространила 7 мая. В случае захвата Попасной росармия может попытаться продвинуться на запад в сторону Бахмута, а после — повернуть на север в сторону Славянска. Исследователи отмечают, что быстро это продвижений идти не будет.

Карта боевых действий на востоке Украины на 8 мая

Мариуполь

В Мариуполе вывели всех гражданских с "Азовстали" и украинские военные продолжают сопротивляться российским захватчикам и удерживать территорию предприятия.

Территория "Азовстали" на карте Мариуполя

Харьков

Украинские войска освободили Циркуны под Харьковом, но в Русских Тишках еще стоит враг. Активное продвижение украинских военных во время контратаки наталкивает исследователей на допущение, что Силам обороны Украины удастся выдвинуться к границе. Росармия перебрасывает на это направление дополнительные силы.

Карта боевых действий вокруг Харькова на 8 мая

Юг Украины

Исследователи видят признаки приближающихся попыток россии максимально дистанцировать оккупированные части на юге Украины от нашего государства, провозгласив там очередную псевдореспублику, либо попытавшись присоединить напрямую к россии.

Карта боевых действий и оккупации на юге Украины на 8 мая

Ранее "Телеграф" писал, что на захваченных украинских землях ВСУ успешно подорвали склад с боеприпасами и техникой оккупантов.

Активные действия продолжаются и на море — возле острова Змеиный россия регулярно теряет корабли.