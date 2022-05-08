ВСУ отодвигают россиян к границе: свежие карты боев в Украине
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К Харьковщине враг стягивает войска
Контрнаступательные действия Украины на востоке продвинулись. Силы обороны Украины северо-восточнее Харькова давят врага и тот при отступлении взрывает мосты за собой.
Согласно аналитикам из The Institute for the Study of War, взрыв мостов в окрестностях Русских Тишек и Циркунов означает, что в ближайшее время вероятность попыток росармии снова захватить эти территории низкая.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Исследователи считают, что украинское наступление в ближайшие дни продвинется к границе с россией. Давление в оккупированных частях страны усиливается, пытаясь укрепить коллаборантные администрации.
Восток Украины
Атаки россии на Барвенково продолжают отражаться украинскими силами, и это, вероятно, привело к отказу от попыток продвинуться этим путем на юго-восток, в сторону Славянска. Россияне безуспешно атаковали Вернополье, западнее Изюма — села Заводы и Большая Камышеваха.
россия продолжает атаковать Рубежное, Авдеевку, Александровку, Кременную, Шандрыголово. Есть риск того, что им удалось полностью захватить Попасную — исследователи не могут подтвердить этот тезис, но российская и пророссийская сторона его распространила 7 мая. В случае захвата Попасной росармия может попытаться продвинуться на запад в сторону Бахмута, а после — повернуть на север в сторону Славянска. Исследователи отмечают, что быстро это продвижений идти не будет.
Мариуполь
В Мариуполе вывели всех гражданских с "Азовстали" и украинские военные продолжают сопротивляться российским захватчикам и удерживать территорию предприятия.
Харьков
Украинские войска освободили Циркуны под Харьковом, но в Русских Тишках еще стоит враг. Активное продвижение украинских военных во время контратаки наталкивает исследователей на допущение, что Силам обороны Украины удастся выдвинуться к границе. Росармия перебрасывает на это направление дополнительные силы.
Юг Украины
Исследователи видят признаки приближающихся попыток россии максимально дистанцировать оккупированные части на юге Украины от нашего государства, провозгласив там очередную псевдореспублику, либо попытавшись присоединить напрямую к россии.
Ранее "Телеграф" писал, что на захваченных украинских землях ВСУ успешно подорвали склад с боеприпасами и техникой оккупантов.
Активные действия продолжаются и на море — возле острова Змеиный россия регулярно теряет корабли.
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