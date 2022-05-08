Авиационные баталии и кладбище российских катеров: в ВСУ рассказали, что происходит возле острова Змеиный
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россия за день потеряла у острова Змеиный три катера, еще один сильно поврежден.
В Черном море близ острова Змеиный, где украинским пограничником была сказана уже ставшая легендарной фраза про то, куда идти русскому военному кораблю, продолжаются активные боевые действия.
Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ в сводке за 7 мая, вблизи украинского острова развернулись "настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов".
Результатом активности украинской авиации стали ощутимые потери россиян, "как в "островных силах", так и в морских судах".
Более подробно о нанесенных врагу потерях в акватории острова рассказали в оперативном командовании "Юг".
"У острова Змеиный, который становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" с ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один существенно поврежден", — говорится в сводке.
Как следствие, 46 российских солдат из состава экипажа и десанта "отминусованы" от живой силы врага.
Как сообщалось, это уже далеко не первые потери россиян в районе Змеиного. Так, 2 мая украинские военные ювелирно уничтожили два российских катера и даже показали видео их ликвидации.
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