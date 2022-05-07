Укр

ВСУ уничтожили склад оккупантов с десятками единиц техники

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Горит российский танк Новость обновлена 07 мая 2022, 07:40
Горит российский танк

Врагам не дают продвигаться на юге и востоке Украины

Украинские защитники продолжают оборону страны и в городах, задерживая коллаборантов, и на фронте — успешно уничтожая оккупантов, пришедших на нашу землю. Так, в одном из населенных пунктов на территории Николаевской области уничтожили склад з боеприпасами врага.

Согласно утреннему сообщению Генштаба ВСУ, взрыв произошел в Ивано-Кепино. Это небольшое село в Снигуровском районе. Там также были уничтожены до 20 единиц военной техники оккупантов.

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Ивано-Кепино отмечено на карте синим символом. В окрестностях продолжаются обстрелы.

Ивано-Кепино на карте
Ивано-Кепино на карте

На Южнобужском направлении враг из артиллерии гатит по позициям Сил обороны Украины, а по Николаеву — из реактивных систем залпового огня и ракетами. В Херсоне усиливается оккупационный гнет, усиливается патрулирование.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются артобстрелы и авианалеты на украинские позиции, штурм "Азовстали продолжается.

Отметим, что на Слобожанском направлении враг пытается замедлить успешное контрнаступление Украины. В окрестностях Циркунов и Русских Тишек оккупанты, отступая, подорвали три автомобильных моста. На карте Циркуны отмечены синим символом, Русские Тишки — немного севернее.

Циркуны и Русские Тишки на карте
Циркуны и Русские Тишки на карте

Согласно последним картам боевых действий, на Харьковщине контрнаступление пошло широкой дугой, но опасная ситуация сохраняется на всей линии фронта — украинские воины под постоянными обстрелами. В окрестностях Северодонецка враг пытается прорваться для окружения города.

Как писал "Телеграф", Алексей Арестович заявил о переходе к новой фазе войны — "перемалывающей", которая продлится несколько месяцев.

Теги:
#Николаевская область #Харьковская область #Война #Контрнаступление
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