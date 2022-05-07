Укр

Собирал данные об обороне ВСУ: в Кривом Роге задержали российского агента

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
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Задержан агент спецслужб россии
Задержан агент спецслужб россии

Вражеский агент также собирал информацию об обороне ВСУ на Криворожском направлении

Российская армия в ходе войны против Украины не только пользуется "услугами" некоторых завербованных местных жителей, но и опираться на своих агентов, диверсантов и коллаборантов, которых устанавливают и вылавливают украинские спецслужбы.

О нескольких таких случаях сообщил на брифинге за 6 мая начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Криворожским отделом СБУ задержан агент спецслужб россии, который был "активирован" врагом в начале вторжения. Задокументированы факты сбора им данных по обороне Мариуполя и проведение фотофиксации оборонных рубежей наших войск на Криворожском направлении. Для передачи информации оккупантам он использовал закрытые каналы связи и конспиративную квартиру. В случае "провала" агент имел отработанные пути эвакуации и подготовленный для этого автомобиль. Но ему это не помогло", — рассказал Вилкул.

Он рассказал о еще двоих задержанных, которые также вели подрывную деятельность: один делал видеоролики с угрозами жизни украинским военным и членам их семей, а второй агитировал в соцсетях за "русский мир".

Помимо этого продолжается работа по установлению граждан россии и членов "ДНР", которые в составе 11-й ДШБ совершали похищения и пытки граждан Украины на временно оккупированной территории Херсонской области.

"Отделом СБУ выявлено 208 коллаборантов. 149 – это жители Херсонской области, 59 – жители Луганской области, которые предоставляют агрессорам информацию про размещение украинских войск и другими способами помогали врагам. Считаю, что предатели – это еще хуже, чем сами орки", — отметил Вилкул.

При этом он отметил, что обнародование им данной информации "согласовано с Криворожским отделом СБУ".

Ранее благодаря технологиям распознавания лица и искусственному интеллекту украинским специалистам удалось установить личности российских оккупантов, которые совершали жестокие зверства над людьми в Буче и других городах Украины.

Теги:
#СБУ #Задержание #Кривой Рог #Днепропетровщина #Агенты #диверсанты #Коллаборанты
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