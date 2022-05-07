Арестович рассказал, что началась новая фаза войны: "Минимум пару месяцев"

Украина входит в весьма непростой период

Российско-украинская война постепенно переходит в новую — рутинную — фазу. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, она продлится минимум несколько месяцев, пока наши защитники не будут подчистую уничтожать российских оккупантов, чьи экипировка и подготовка очень часто оставляют желать лучшего.

Подробнее об этом военный эксперт рассказал во время очередного эфира с Марком Фейгиным в ночь на 7 мая.

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Арестович предупреждает: период, в который входит наша страна сейчас, будет полон мелких сенсаций, приходящих с фронта, однако чего-то прям весьма масштабного вряд ли нужно ожидать.

"Хотя "черный лебедь" периодически пролетает по типу "утопили или не утопили корабль", "взяли — не взяли что-то там" и так далее", — говорит советник главы ОП.

По мнению Алексея Арестовича, это фаза будет весьма тяжелой. В это время стороны будут заняты "тупым перемалыванием друг друга", когда сообщать людям в тылу станет "особо нечего".

Однако даже в такие моменты важно обращать внимание на мелочи, уверен военный эксперт. Зачастую именно они решают во многом исход тех или иных действий, а также — в случае их позитива для Украины — помогают украинцам удерживать "ровное" психологическое состояние.

Впрочем, настраиваться следует на несколько месяцев относительно "без сенсаций" с фронта, отметил Арестович.

Тем не менее, западные партнеры продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими захватчиками. Так, в США заказали очередную партию важных для нас дронов, которые могут помочь преломить ход войны.

Важным моментом есть и то, что приближается весьма сакральная для кремля дата — 9 мая. "Телеграф" писал, что власти просят украинцев более серьезно относиться к сигналам тревоги в ближайшие дни. По словам Владимира Зеленского, промедление или игнорирование правил может кому-то стоить жизни.