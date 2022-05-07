Пентагон заказал для Украины крупную партию дронов-камикадзе: подробности

США закупают для Украины современное высокоточное вооружение

В рамках военной помощи Украине Министерство обороны США заключит с промышленностью контракт на сумму 17,8 млн долларов на производство и отправку беспилотных авиационных систем Switchblade, также известных как дроны-камикадзе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на брифинг представителя Минобороны США в пятницу, 6 мая.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам и поддержке доктора Уильяма ЛаПланте, эти беспилотники будут закуплены у промышленности и доставлены в Украину в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности Украины, утвержденной в дополнительном финансировании помощи Украине, которое было принято вместе с крупным законопроектом о расходах в Конгрессе США в середине марта.

ЛаПланте напомнил, что общее финансирование в этом законопроекте составило 300 миллионов долларов, и на данный момент Министерство обороны выделило 136,8 миллиона долларов из этой суммы.

Он отметил, что в общей сложности на 136,8 миллиона долларов были куплены у промышленности и отправляют Украине "беспилотные авиационные системы, Puma, передовые системы высокоточного оружия, устройства связи, боевое медицинское оборудование и расходные материалы, бинокли в рамках восьми различных контрактов".

О том, сколько именно систем Switchblade в итоге заказал Пентагон для Украины, не сообщается, однако согласно данным из открытых источников, стоимость одного такого барражирующего боеприпаса составляет примерно 6 000 долларов США.

Кроме этого в пятницу вечером президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины.

"Сегодня США продолжают оказывать решительную поддержку мужественному народу Украины, защищающему свою страну. Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", – написал он в Твиттере.

Как сообщалось, о том, что Соединенные Штаты поставили в Украину несколько партий ранее анонсированных дронов-камикадзе марки Switchblade, в Пентагоне сообщали еще в середине апреля.