"Это ваша жизнь и жизнь ваших детей": Зеленский предупредил украинцев об опасности в ближайшие дни (видео)

Президент призвал граждан беречь себя

В пятницу, 6 мая, на 72-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не игнорировать воздушную тревогу.

Соответствующее видеообращение доступно на YouTube-канале "Офіс Президента України".

Зеленский отметил, что ближе к 9 мая украинцам стоит более внимательно подходить к вопросу своей безопасности во время воздушной тревоги. Кроме того, президент добавил, что населению необходимо соблюдать запрет на посещение лесов в местах, которые были освобождены от оккупантов, из-за оставшихся после российских военных "подарочков".

"Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, которые есть в городах и общинах. Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована. Там сохраняется большая угроза мин и растяжек, оставшихся после российских военных", — заявил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что Зеленский переговорил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, которому ранее было отказано в визите в Киев

Напомним, глава государства рассказал, как общается с женой во время войны.