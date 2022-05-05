Укр

Зеленский поговорил с "обиженным" Штайнмайером

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер Новость обновлена 05 мая 2022, 16:05
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер

Стороны договорились оставить все разногласия позади

Владимир Зеленский переговорил по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которому ранее президент Украины отказал в визите в Киев из-за тесных связей с россией.

О телефонном разговоре двух глав государства сообщил заместитель редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

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"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", — написал он.

Стоить отметить, что решение украинских властей отказать в визите в Киев немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру в Берлине восприняли весьма неоднозначно. Некоторые из немецких чиновников в открытую заявляют о своем разочаровании или же недовольстве.

Напомним, что визит немецкого президента в Украину должен был состояться в среду, 13 апреля. Франка-Вальтера Штайнмайера ожидали вместе с четырьмя другими лидерами европейских стран, однако вскоре стало известно, что приезд лидера Германии в Киеве посчитали "нежелательным".

Однако, несмотря на такую риторику официального Киева, в Германии подчеркнули, что готовы помочь Украине оружием.

Теги:
#Германия #Владимир Зеленский #Франк Вальтер Штайнмайер
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