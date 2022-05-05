Зеленский поговорил с "обиженным" Штайнмайером

Стороны договорились оставить все разногласия позади

Владимир Зеленский переговорил по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которому ранее президент Украины отказал в визите в Киев из-за тесных связей с россией.

О телефонном разговоре двух глав государства сообщил заместитель редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", — написал он.

Стоить отметить, что решение украинских властей отказать в визите в Киев немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру в Берлине восприняли весьма неоднозначно. Некоторые из немецких чиновников в открытую заявляют о своем разочаровании или же недовольстве.

Напомним, что визит немецкого президента в Украину должен был состояться в среду, 13 апреля. Франка-Вальтера Штайнмайера ожидали вместе с четырьмя другими лидерами европейских стран, однако вскоре стало известно, что приезд лидера Германии в Киеве посчитали "нежелательным".

Читайте также: Категория Мир Шольц назвал сроки отказа от российской нефти и газа Полный отказ планируется на лето текущего года

Однако, несмотря на такую риторику официального Киева, в Германии подчеркнули, что готовы помочь Украине оружием.