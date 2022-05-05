Зеленский поговорил с "обиженным" Штайнмайером
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Стороны договорились оставить все разногласия позади
Владимир Зеленский переговорил по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которому ранее президент Украины отказал в визите в Киев из-за тесных связей с россией.
О телефонном разговоре двух глав государства сообщил заместитель редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.
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"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", — написал он.
Стоить отметить, что решение украинских властей отказать в визите в Киев немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру в Берлине восприняли весьма неоднозначно. Некоторые из немецких чиновников в открытую заявляют о своем разочаровании или же недовольстве.
Напомним, что визит немецкого президента в Украину должен был состояться в среду, 13 апреля. Франка-Вальтера Штайнмайера ожидали вместе с четырьмя другими лидерами европейских стран, однако вскоре стало известно, что приезд лидера Германии в Киеве посчитали "нежелательным".
Однако, несмотря на такую риторику официального Киева, в Германии подчеркнули, что готовы помочь Украине оружием.
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