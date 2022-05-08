Враг "вспомнил" об Одессе: в Генштабе рассказали о ситуации в регионе

Оккупанты активизировались у берегов Черного моря

Жителям южных областей, в особенности Одесской, следует проявить максимальную осторожность и внимательность в ближайшие дни. Не успели местные отойти от ракетной атаки, устроенной российскими оккупантами накануне, как наши защитники уже отмечают рост напряженности вокруг региона.

Подробнее об этом сообщили в свежей сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 8 мая.

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Как отмечают военнослужащие, Бессарабское направление — по-прежнему весьма непростое в плане нынешней ситуации. Все потому, что опасность исходит, как минимум, с моря и со стороны непризнанного Приднестровья.

В Генштабе убеждают, что вооруженные подразделения "ПМР", а также регулярные российские войска, находящиеся на территории Молдовы, пребывают в полной боевой готовности, не взирая на заявления об обратном.

К тому же ситуация меняется из-за активности Черноморского флота рф в Черном и Азовском морях. Украинские военнослужащие предупреждают: враг пытается изолироваться в районе, откуда ведет обстрелы, а также продолжает вести разведку и предоставлять "огневую поддержку" другим операциям.

Помимо Одессы на южном направлении регулярно также страдает и Николаев с Херсоном. При чем в последнем, стоит отметить, уже несколько дней подряд не работает система тревожного оповещения — сигнал попросту не включается.

Напомним, что ранее мы рассказывали, сколько ракет по Одессе было выпущено в субботу, 7 мая, и что именно они повредили.

Также "Телеграф" писал, с чем было связано недовольство спикера Одесской ОВА Сергея Братчука после ракетного обстрела.