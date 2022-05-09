В Польше открыто "послали" россию после инцидента с послом рф

российского чиновника облили красной краской, символизировавшей кровь мирных украинцев, убитых русскими солдатами

Глава Министерства иностранных дел Польши Мариуш Каминский ответил россии по поводу инцидента, случившегося с послом рф сергеем андреевым, подчеркнув, что эмоции украинцев ему вполне понятны, более того, он считает их законными.

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Об этом польский чиновник написал на своей странице в Твиттере.

По словам Каминского, сбор противников российской агрессии против Украины, где каждый день происходит преступление геноцида, был законным, а эмоции украинок, участвовавших в мероприятии и мужчин, мужественно защищающих украинские земли, понятны.

"Польские власти не рекомендовали послу россии возложить цветы 9 мая в Варшаве. Полиция разрешила послу безопасно покинуть место происшествия", — говорится в тексте публикации польского чиновника.

Публикация Мариуша Каминского в соцсети

Следует напомнить, что в понедельник, 9 мая, во время торжества в честь почтения памяти павших во время Второй мировой войны героев, российскому послу сергею андрееву активисты не дали возложить цветы к мемориалу погибших советских воинов. российского чиновника обругали матом и облили красной краской, которая символизировала кровь убитых солдатами рф невинных украинцев.

Стоит так же отметить, что скандальный инцидент уже успели прокомментировать и в МИД Польши. В частности глава ведомства назвал нападение на посла россии инцидентом, "достойным сожаления".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российское руководство сообщило о своем желании отпраздновать День победы в Варшаве, на что польское правительство дало довольно жесткий ответ, подчеркнув, что категорически против этого.