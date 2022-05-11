Переговоры Зеленского и путина: озвучено неожиданное имя возможного посредника

Сама Меркель подобных желаний не высказывала

Отличной кандидатурой для посредничества в личных переговорах украинского президента Владимира Зеленского и кровавого диктатора рф владимира путина могла бы стать Ангела Меркель. Экс-канцлер Германии хоть и отошла от дел, но раньше хорошо находила общий язык с Москвой, что действительно помогло бы Украине в этой войне.

Такое предложение прозвучало от украинского посла в Германии Андрея Мельника в интервью газете Merkur.de.

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Мельник говорит, что вполне мог бы себе представить такое развитие событий. Однако тут же высказывает сожаление по поводу того, что подобный сценарий вряд ли реализуем. На это есть несколько причин.

Во-первых, по ее же словам, она завязала с политикой, уйдя на законный отдых. Во-вторых, в Европе она хорошо известна, как одна из политиков, которые формировали "умиротворительную политику" насчет владимира путина и россии в целом.

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По словам Андрея Мельника, сейчас Ангеле Меркель явно не по душе возвращаться в активную политику.

"Однако, если она чувствует, что может помочь нам положить конец этой дьявольской войне, она, конечно, очень приветствуется, — подчеркнул дипломат. — Тем более, что она поддерживает очень доверительные отношения с Путиным на протяжении десятилетий".

Такой поворот событий весьма интересен, ведь раньше имя Меркель в контексте войны в Украине практически не всплывало. Тем более — как потенциального переговорщика.

Ранее о желании регулировать диалог между Украиной и россией высказывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, часть израильских политиков, а также венгерские власти.

Меркель же была приглашена Владимиром Зеленским в Бучу — чтобы на свои глаза увидеть, к чему привела ее миротворческая политика по отношении к рф на протяжении десятилетей.