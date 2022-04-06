Для переговоров Зеленского и путина нашли новую страну: Кремль почти согласен

Посредниками хотят быть также Турция и Израиль.

Венгрия, власти которой, к слову, не замечают войны в Украине и хотят остаться в стороне, может стать площадкой для переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом рф владимиром путиным.

Об этом в среду, 6 апреля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает reuters.

Премьер-министр Венгрии Орбан пригласил кровавого диктатора владимира путина на мирные переговоры в Венгрию. Официальный Будапешт получил согласие, однако президент рф назвал несколько "условий" для этого. Что это за условия — не сообщается. Добавим, что Орбан также подтвердил намерения Венгрии платить за российский газ в рублях.

Напомним, Орбан на днях выиграл парламентские выборы в Венгрии, при чем победил на них разгромно на волне публичного конфликта с Киевом и готовности прощать путина. Венгрия не замечает массовых убийств мирных жителей в Украине даже на уровне СМИ.

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Напомним, Москва и Киев пытались договориться с помощью делегаций, проведя несколько раундов переговоров. Первый раунд прошел в Беларуси. Затем переговорщики встретились в Турции. На днях стало известно, что российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум, на котором будет решаться вопрос о нейтральном статусе Украины.