Укр

Для переговоров Зеленского и путина нашли новую страну: Кремль почти согласен

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
2275
Владимир Зеленский и владимир путин Новость обновлена 06 апреля 2022, 16:54
Владимир Зеленский и владимир путин

Посредниками хотят быть также Турция и Израиль.

Венгрия, власти которой, к слову, не замечают войны в Украине и хотят остаться в стороне, может стать площадкой для переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом рф владимиром путиным.

Об этом в среду, 6 апреля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает reuters.

Премьер-министр Венгрии Орбан пригласил кровавого диктатора владимира путина на мирные переговоры в Венгрию. Официальный Будапешт получил согласие, однако президент рф назвал несколько "условий" для этого. Что это за условия — не сообщается. Добавим, что Орбан также подтвердил намерения Венгрии платить за российский газ в рублях.

Напомним, Орбан на днях выиграл парламентские выборы в Венгрии, при чем победил на них разгромно на волне публичного конфликта с Киевом и готовности прощать путина. Венгрия не замечает массовых убийств мирных жителей в Украине даже на уровне СМИ.

Напомним, Москва и Киев пытались договориться с помощью делегаций, проведя несколько раундов переговоров. Первый раунд прошел в Беларуси. Затем переговорщики встретились в Турции. На днях стало известно, что российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум, на котором будет решаться вопрос о нейтральном статусе Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Жозеп Боррель
Мир
В ЕС показали, как мало средств дают Украине по сравнению с россией: разница огромна
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Жозеп Боррель
В ЕС показали, как мало средств дают Украине по сравнению с россией: разница огромна
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и владимир путин
Для переговоров Зеленского и путина нашли новую страну: Кремль почти согласен
Дата публикации
Категория
Буча
Минцифры отыскало родственников палачей из Бучи: что россияне ответили украинцам
Дата публикации
Категория
"Экстрасенсы промахнулись мимо путина": как украинцы отреагировали на смерть Жириновского
"Экстрасенсы промахнулись мимо путина": как украинцы отреагировали на смерть Жириновского
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 6 апреля
Война — день 42: бои за юг и восток Украины продолжаются, россия бомбит украинские города