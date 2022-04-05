Никаких убийств, но зато с путиным: венгерские СМИ игнорируют войну в Украине

Страна проявляет себя как пророссийская

Венгрия, где несколько дней назад на выборах большинство набрала партия премьера Виктора Орбана, одна из немногих стран Европы, которая продолжает поддерживать кровавого диктатора владимира путина. Влияние на людей происходит даже на уровне СМИ — в местных изданиях деталей о войне в Украине предпочитают не упоминать.

На первых полосах венгерских новостей — выборы в регионе, поздравления Орбана путиным, а во многих статьях — антиукраинская риторика.

Достоверные новости о войне в Украине

Нет в материалах и сообщений о военных преступлениях россии в Украине, о тех городах, где была снята оккупация. Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что Орбана следует привезти в Бучу, чтобы он воочию увидел преступления российских войск.

"Надо взять его силой и загнать туда, потому что он не хочет этого знать", — отметил он.

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Поддержка Украины показывается как слабая

Напомним, что в своей речи после исхода выборов Орбан отметил украинского президента Владимира Зеленского в списке противников его партии, до этого лидер Украины отмечал, что венгерский премьер публично поддерживает путина. В венгерском МИД даже прямо обвиняли Украину в желании вмешаться в выборы и повлиять на их исход.

Желания Москвы понятны венгерским журналистам

Им проще сделать вид, что через границу войны нет

Венгрия — одно из граничащих с Украиной государств и имеет долгую и непростую историю взаимоотношений по национальным вопросам.

Как ранее писал "Телеграф", Венгрия блокировала вступление Украины в НАТО из-за вопроса этнических меньшинств, В Закарпатской области Украины многие годы проводится политика поддержки населения венгерского происхождения, Венгрия вкладывает финансы, на их языке даже выпускается периодика и дублируется часть вывесок.