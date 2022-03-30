Венгрия обрушилась на Украину с серьезными обвинениями - в МИД отреагировали

Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в свои выборы

Венгрия, которая отказала Украине в важнейшем для нее вопросе, обрушилась на нашу страну с серьезными обвинениями. Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил украинское правительство в попытке повлиять на прошедшие в воскресенье парламентские выборы, заявив, что об этом шла речь в телефонном разговоре посла Украины с главой украинского МИД.

Об этом Сийярто заявил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Сийярто заявил, что якобы глава МИД Украины Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

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При этом венгерский министр не сообщил, откуда у него данные о содержании телефонного разговора между украинским министром и главой посольства Украины в Будапеште.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на обвинения своего венгерского коллеги, пишет "Европейская правда".

"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать", – рассказал Дмитрий Кулеба в комментарии.

Как сообщал "Телеграф", Венгрия ранее заявляла, что она блокирует вступление Украины в НАТО, поскольку "в Украине имеется "много недостатков" в сфере уважения прав национальных меньшинств".