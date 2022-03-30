Укр

Венгрия обрушилась на Украину с серьезными обвинениями - в МИД отреагировали

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
3775
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Новость обновлена 30 марта 2022, 15:17
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в свои выборы

Венгрия, которая отказала Украине в важнейшем для нее вопросе, обрушилась на нашу страну с серьезными обвинениями. Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил украинское правительство в попытке повлиять на прошедшие в воскресенье парламентские выборы, заявив, что об этом шла речь в телефонном разговоре посла Украины с главой украинского МИД.

Об этом Сийярто заявил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Сийярто заявил, что якобы глава МИД Украины Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

При этом венгерский министр не сообщил, откуда у него данные о содержании телефонного разговора между украинским министром и главой посольства Украины в Будапеште.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на обвинения своего венгерского коллеги, пишет "Европейская правда".

"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать", – рассказал Дмитрий Кулеба в комментарии.

Как сообщал "Телеграф", Венгрия ранее заявляла, что она блокирует вступление Украины в НАТО, поскольку "в Украине имеется "много недостатков" в сфере уважения прав национальных меньшинств".

Теги:
#Венгрия #Петер Сийярто
Украинские защитники продолжают выбивать россиян с нашей земли
Украина
Под Харьковом разгромлены штабы российской армии: пленных десятки (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские защитники продолжают выбивать россиян с нашей земли
Под Харьковом разгромлены штабы российской армии: пленных десятки (видео)
Дата публикации
Категория
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Венгрия обрушилась на Украину с серьезными обвинениями - в МИД отреагировали
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
Арахамия о тонкостях договора с россией: "Гарантии мы написали жестче, чем у НАТО"
Дата публикации
Категория
Отметка Красного Креста на здании в Мариуполе
Оккупанты совершили новое военное преступление в Мариуполе
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 30 марта
Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары по городам Украины