Укр

россия согласилась на референдум в Украине - Арахамия

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
777
Давид Арахамия Новость обновлена 02 апреля 2022, 23:03
Давид Арахамия

Референдум является единственным способом признания нейтрального статуса страны

Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса.

Об этом заявил в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу, 2 марта, руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

"Российская сторона согласилась, что это будет единственный выход из сложившейся ситуации", — сказал он.

По словам Арахамии, в случае, если украинцы выступят за курс на вступление страны в НАТО, возможны будут новые переговоры или же возобновление боевых действий.

Напомним, что дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с рф, заявил, что Украина готова принять внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические альянсы.

Тем временем стало известно, что в США скептически оценили переговоры Украины и россии. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкен, он не видит, чтобы переговоры "двигались эффективным образом".

Теги:
#Россия #Переговоры #Референдум #Давид Арахамия
Киевская область после освобождения от россиян
Киев
Киевскую область освободили от российских оккупантов: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Киевская область после освобождения от россиян
Киевскую область освободили от российских оккупантов: подробности
Дата публикации
Категория
Украинцы отравляют оккупантов убийственными пирожками и водкой
Бабушкины пирожки и водочка "для гурманов": простые украинцы травят и убивают оккупантов-мародеров
Дата публикации
Категория
"Барнаул-Т"
Сбежавшие с Киевщины россияне оставили ценные подарки для ВСУ (видео)
Дата публикации
Категория
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 2 апреля
Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ освобождают Киевщину