россия согласилась на референдум в Украине - Арахамия

Референдум является единственным способом признания нейтрального статуса страны

Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса.

Об этом заявил в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу, 2 марта, руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.

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"Российская сторона согласилась, что это будет единственный выход из сложившейся ситуации", — сказал он.

По словам Арахамии, в случае, если украинцы выступят за курс на вступление страны в НАТО, возможны будут новые переговоры или же возобновление боевых действий.

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Напомним, что дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с рф, заявил, что Украина готова принять внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические альянсы.

Тем временем стало известно, что в США скептически оценили переговоры Украины и россии. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкен, он не видит, чтобы переговоры "двигались эффективным образом".