Укр

Венгрию обидели заявления Украины: требуют не оскорблять

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Глава МИД Венгрии Петр Сийярто Новость обновлена 06 апреля 2022, 10:59
Глава МИД Венгрии Петр Сийярто

Власти Венгрии заявили, что хотят остаться в стороне от войны в Украине.

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины Любовь Непоп, заявив, что причиной является якобы оскорбительные заявления украинских властей по поводу позиции Будапешта о войне россии и Украины.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в среду, 6 апреля, у себя на странице в Фейсбук.

"Никто не может позволить себе квалифицировать демократическое решение венгерского народа! Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и сожалении о волеизъявлении венгерского народа неприемлемы! Пора украинским лидерам прекратить оскорблять Венгрию и признать волю венгерского народа" — написал министр.

Также политик отметил, что Венгрия с первых дней осудила военную агрессию рф, позволила спасаться украинским беженцам и доставляет сотни тонн продовольствия в рамках гуманитарной помощи, однако безопасность венгерского народа имеет для властей первостепенное значение, и поэтому страна хочет выйти из войны и остаться в стороне.

Помимо этого Сийярто добавил, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине и голосовать за энергетические санкции против рф.

Отметим, что Венгрия — это одна из немногих стран Европы, которая продолжает поддерживать политику диктатора путина, а венгерские СМИ и вовсе игнорируют войну в Украине. Более того во многих статьях венгерских журналистов присутствует антиукраинская риторика.

Как ранее писал "Телеграф", Венгрия блокировала вступление Украины в НАТО из-за вопроса этнических меньшинств, В Закарпатской области Украины многие годы проводится политика поддержки населения венгерского происхождения, Венгрия вкладывает финансы, на их языке даже выпускается периодика и дублируется часть вывесок.

Теги:
#Россия #Венгрия #Война
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