Причуды российской верхушки продолжают удивлять

Кровавый диктатор владимир путин, возглавляющий россию, написал поздравительное письмо с восьмой годовщиной референдума в оккупированных регионах Донецкой области.

Текст письма выложили на сайте российского президента. В нем кроме традиционных высокопарных слов о совместной борьбе отмечен интересный момент, где у восьмилетнего псевдообразования нашли "вековые традиции".

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Письмо адресовано руководителю боевиков, так называемому "главе ДНР" Денису Пушилину. В нем путин заявил про вековые культурные и духовные традиции и дружбу с братской россией. Нарратив о "братстве" россия постоянно использовала в своей пропаганде, и, что удивительно, в него многие из россиян верили на момент вторжения, так и не поняв, что все года после развала СССР, включая последние восемь лет Украина продолжала развиваться.

Что же касается путина, то его слова уже много раз переходили грань фантастики, в том числе и в искажении исторических фактов. За несколько дней до вторжения он рассказывал о мнимом создании Украины Лениным, а недавно, 9 мая, заявил, что россия напав на Украину давала отпор и приплел древнерусских князей и Суворова к Донбассу.

Как ранее писал "Телеграф", даже преданные сторонники путина начинают прозревать — александр лукашенко случайно предсказал победу Украины в войне. Напомним, что тем временем в стране происходит развертывание войск и якобы "учения".