Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко оценил методы ведения войны Владимира Путина.

Мы переживаем пятые сутки российского открытого вторжения.Самое главное – Украина выстояла. И выстоит.

Путин и его банда так и не поняли, в чем отличие Украины от РФ. Они рассчитывали, что как 8 лет назад, им удастся задурить головы части населения. Как это было в Крыму и на Донбассе пропагандой и манипуляциями. Но даже тогда это удалось далеко не со всеми. А уж после восьми лет войны – тем более.

Но они так ничего и не поняли.

Мы другие ментально. Мы сильнее в разы, даже если нас меньше. Мы сражаемся на своей земле и за свои идеалы. И мы знаем, что такое свобода – и готова ради нее на всё.

И в итоге российских солдат, у которых кончилось дизтопливо, и которые с пустыми канистрами идут к "братскому народу" с просьбами помочь заправиться, встречают далеко не цветами…

Нигде нет пророссийских настроений. Поддержки. Лишь лютая ненависть. Которая еще больше крепчает, если "поддержку" россияне выколачивают, заставляя под дулами автоматов на камеры говорить те или иные вещи…

Всё это – индикатор абсолютного непонимания сегодняшней Украины.

Еще один вывод – методы Путина не изменились. В Крыму в 2014-м оккупанты гнали вперед гражданское население, в основном, бабушек, которые уже мало в чем ориентируются, для блокирования воинских частей. Точно так в 2022-м на материковой Украине они используют гражданское население как живой щит. Обманывают людей. Переодеваются в украинскую военную форму, грузят гражданских в автобусы якобы для эвакуации. А затем в этих же автобусах поедут российские диверсанты, а за ними – российские военные колонны.

Для Путина жизнь человека не стоит ничего и ничего не значит. Плевать ему и на военных, и на гражданских.

И всё это должно лечь в основу будущего приговора над военным преступником Путиным.

После Второй мировой войны в демократических странах значительно гумманизировалось уголовное законодательство. Но ради Путина, думаю, стоит вернуть такое наказание как повешенье.

И еще один важный вывод на пятый день открытой войны. После беспрецедентного мужества, которое демонстрирует сейчас украинский народ, защищая цивилизационные – демократические ценности, защищая свои права и свободы, – выставлять дальнейшие условия Украине по приему нас в ЕС и НАТО будет аморально.

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