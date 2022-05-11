путін у "привітанні ДНР" знову дав волю фантазії

Чудасії російської верхівки продовжують дивувати

Кривавий диктатор володимир путін, який очолює росію, написав вітальний лист з восьмою річницею референдуму в окупованих регіонах Донецької області.

Текст листа було викладено на сайті російського президента. У ньому крім традиційних пишномовних слів про спільну боротьбу відзначено цікавий момент, де у восьмирічного псевдоутворення знайшли "вікові традиції".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Лист адресований керівнику бойовиків, так званому "главі ДНР" Денису Пушиліну. У ньому путін заявив про вікові культурні та духовні традиції та дружбу з братньою росією. Наратив про "братство" росія постійно використовувала у своїй пропаганді, і, що дивно, в нього багато хто з росіян вірив на момент вторгнення, так і не зрозумівши, що всі роки після розвалу СРСР, включаючи останні вісім років, Україна продовжувала розвиватися.

Що ж до путіна, його слова вже багато разів переходили грань фантастики, зокрема й у спотворенні історичних фактів. За кілька днів до вторгнення він розповідав про уявне створення України Леніним, а нещодавно, 9 травня, заявив, що росія напавши на Україну давала відсіч і приплів давньоруських князів та Суворова до Донбасу.

Як раніше писав "Телеграф", навіть віддані прихильники путіна починають прозрівати — олександр лукашенко випадково передбачив перемогу України у війні. Нагадаємо, що тим часом у країні відбувається розгортання військ та нібито "навчання".