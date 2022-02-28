Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко оцінив методи ведення війни Володимира Путіна.

Ми переживаємо п’яту добу російського відкритого вторгнення. Найголовніше – Україна вистояла. І вистоє.

Путін та його банда так і не зрозуміли, у чому відмінність України від РФ. Вони розраховували, що як 8 років тому їм вдасться задурити голови частини населення. Як це було в Криму та на Донбасі пропагандою та маніпуляціями. Але навіть тоді це вдалося не з усіма. А вже після восьми років війни – тим паче.

Але вони нічого так і не зрозуміли.

Ми інші ментальні. Ми сильніші в рази, навіть якщо нас менше. Ми боремося на своїй землі та за свої ідеали. І ми знаємо, що таке свобода і готова заради неї на все.

І в результаті російських солдатів, у яких скінчилося дизпаливо, і які з порожніми каністрами йдуть до "братського народу" з проханнями допомогти заправитися, зустрічають далеко не квітами.

Ніде немає проросійських настроїв. Підтримка. Лише люта ненависть. Яка ще більше міцніє, якщо "підтримку" росіяни вибивають, змушуючи під дулами автоматів на камери говорити ті чи інші речі.

Все це індикатор абсолютного нерозуміння сьогоднішньої України.

Ще один висновок – методи Путіна не змінились. У Криму 2014-го окупанти гнали вперед громадянське населення, переважно бабусь, які вже мало в чому орієнтуються, для блокування військових частин. Так у 2022-му на материковій Україні вони використовують громадянське населення як живий щит. Обманюють людей. Переодягаються в українську військову форму, вантажать цивільних до автобусів нібито для евакуації. А потім у цих автобусах поїдуть російські диверсанти, а за ними – російські військові колони.

Для Путіна життя людини не варте нічого і нічого не означає. Начхати йому і на військових, і на цивільних.

І все це має бути основою майбутнього вироку над військовим злочинцем Путіним.

Після Другої світової війни у демократичних країнах значно гуманізувалося кримінальне законодавство. Але заради Путіна, гадаю, варто повернути таку кару як повішення.

І ще один важливий висновок на п’ятий день відкритої війни. Після безпрецедентної мужності, яку демонструє зараз український народ, захищаючи цивілізаційні – демократичні цінності, захищаючи свої права та свободи, – виставляти подальші умови Україні щодо прийому нас до ЄС та НАТО буде аморально.

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