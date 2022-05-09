Лукашенко ненароком передбачив неминучу перемогу України (відео)

Під час розмови із пресою білоруський лідер говорив про свої побоювання і ненароком передбачив перемогу України у війні з росією

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що неможливо перемогти народ, який воює на своїй землі та за свої території.

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Про це він сказав у понеділок, 9 травня, спілкуючись із журналістами про можливий напад Польщі на білорусь.

"Нехай спробують (Польща напасти на білорусь – ред. редакцією). Ми тут роги обламували не таким", — прокоментував ймовірність вторгнення лукашенко.

За його словами, мінськ стурбований тим, що НАТО розгорнули військові навчання неподалік білоруських кордонів, тож йому доводиться дуже уважно слідкувати за ситуацією аби "нічого не проґавити".

Лукашенко наголосив, що повторення 1941 року він не хоче, тож, в разі нападу Польщі, білорусь відповість жорстко.

Також білоруський лідер додав, що, якщо це станеться (напад Польщі — ред. редакцією), він розраховує на допомогу росії, адже білоруська армія в порівнянні з армією НАТО є дуже маленькою.

Він також наголосив, що неможливо перемогти народ, який воює на своїй землі, за свою територію, за свої сім'ї та дітей.

"І потім, мабуть, вони якось хочуть ще від України відволікти і нас, і росію. Дурні повні, які займаються піарівщиною, але не знають, чим живе звичайний польський, литовський, німецький солдат. Нікому не потрібна війна, і насамперед солдатам. А якщо солдатам війна не потрібна, значить, її не буде. Народ неможливо перемогти який воює на своїй землі, за свою територію", — підсумував Лукашенко.

Варто зазначити, що своїм висловом про народ, який воює за свою землю, лукашенко фактично пояснив неминучість перемоги України, яка вже понад два місяці поспіль невпинно відбиває повномасштабне вторгнення росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як невизнаний світовою спільнотою президент білорусі лукашенко публічно заявив, що спільно з кривавим диктатором росії володимиром путіним планує відродити союзну державу по типу СРСР.