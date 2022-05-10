Білорусь готується розпочати війну з Україною? Що задумав лукашенко

Білорусь починає розгортати війська відразу на трьох напрямках та закликати резервістів на військові збори

Величезні втрати, які зазнають окупанти в ході бойових дій проти ЗСУ, коли безліч тіл агресорів просто залишаються на полях боїв, очевидно спонукали російського диктатора володимира путіна натиснути на свого єдиного союзника, невизнаного міжнародною спільнотою президента Білорусі олександра лукашенка.

У вівторок, 10 травня, міністерство оборони Білорусі заявило про загрозу для країни, що змушує їх вжити відповідних заходів, у тому числі розпочати другий етап перевірки сил швидкого реагування.

Захист від НАТО

Розгортання військ міністр оборони Білорусі Віктор Хренін назвав "адекватними заходами на певні загрози, які представляють для них навчання країн НАТО "Захисник Європи", що розпочалися 1 травня".

Начальник Генерального штабу Збройних Сил – перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майора Віктор Гулевич був конкретнішим, заявивши, що Білорусі загрожують із трьох сторін – Польщі, Прибалтики та України.

"Створене Збройними Силами України угруповання на Південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20000 осіб також вимагає від нас реакції. З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках", — акцентував увагу на заходах проти ЗСУ Гулевич.

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Для боротьби з можливим вторгненням країн НАТО на північний та північно-західний напрямки були висунуті батальйоно-тактичні групи ЗС Білорусі, підтримані частинами ППО, артилерією та ракетними військами.

Також як повідомляє прес-служба міноборони Білорусі на своєму телеграм-каналі, з 10 травня здійснюється формування територіальних військ Кобринського та Лідського районів, для чого здійснюється призов на військові збори 430 резервістів.

Чи напад на Україну – що задумав лукашенко?

За повідомленнями білоруських активістів ракетні установки "Смерч" та "Точка-У" висунулися у бік українсько-білоруського кордону, також йде розконсервація техніки та заклик резервістів до військкоматів.

На південь до кордону з Україною рухаються ракетні частини диктатора

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі виданню "Страна" висловив думку, що путін спонукатиме лукашенка вдарити у напрямку Луцьк-Львів, щоб перерізати постачання зброї із Заходу.

"Як я розумію, скоро знову буде зустріч путіна та лукашенка. Думаю, що путін знову намагатиметься змусити лукашенка, щоб білоруська армія вдарила у напрямку Луцьк — Львів", — наводить видання слова експерта.

Білорусь завдяки своєму положенню на карті загрожує Києву

На всьому протязі кривавої агресії Росії в Україну Олександр Лукашенко поводиться досить двояко, дозволяючи використовувати територію Білорусі для агресивних дій проти нашої країни. З іншого боку, збройні сили Білорусі не були втягнуті в бойові дії, формально продовжуючи зберігати нейтралітет.

Разом з тим, на думку експертів, реальний потенціал Збройних сил Республіки Білорусь вкрай низький, боєздатними можуть бути лише кілька десантно-штурмових бригад, а моральний дух армії вкрай низький.

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На думку генерал-майора Ігоря Романенка, реальний вступ у війну лукашенка на боці диктатора володимира путіна буде можливим у тому випадку, якщо він побачить, що Москва таки реалізує свої плани в Україні. При цьому у разі, якщо ЗСУ гідно триматиме оборону і далі знищуватиме окупантів, такий випадок малоймовірний.

При цьому під час наради з білоруськими військовими сам Олександр Лукашенко похвалив ЗСУ, які невеликими мобільними групами завдавали великих втрат переважаючим силам російських окупантів.