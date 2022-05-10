лукашенко несподівано похвалив ЗСУ, за знищення переважаючих сил росіян

Диктатор відзначив мобільні групи ЗСУ

У вівторок, 10 травня, на 76-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з оборонного замовлення країни на 2022 рік, на якій диктатор відзначив тактичні успіхи ЗСУ.

Про це повідомляє president.gov.by.

лукашенко заявив, що "військова операція" росії в Україні його багато чому навчила. Так, зокрема, диктатор відзначив мобільні групи ЗСУ, які несподіваними ударами успішно боролися проти величезних колон росіян.

"Ще раз звертаюсь до уроків та досвіду українського конфлікту. Підкреслю особливо: якщо танки, то дуже популярні серед військових Т-72. Модернізовані наші танки — гарна зброя. А щодо легкоброньованих автомобілів "Кайман", теж пам’ятайте — ми робили крен до того, що все-таки армія наша має бути мобільною. Знову урок України. Найефективнішими, у тому числі з боку українських Збройних сил, виявилися мобільні групи, які миттєво, несподівано наближалися до противника, який значно переважає їх в числі, і завдають разючих ударів", — заявив лукашенко.

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Раніше повідомлялося, що лукашенко передбачив неминучу перемогу України.

Нагадаємо, лукашенко нещодавно заявив, що бойові дії в Україні затягнулися.