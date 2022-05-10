Рус

лукашенко несподівано похвалив ЗСУ, за знищення переважаючих сил росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
272
Олександр Лукашенко Новина оновлена 10 травня 2022, 15:49
Олександр Лукашенко

Диктатор відзначив мобільні групи ЗСУ

У вівторок, 10 травня, на 76-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з оборонного замовлення країни на 2022 рік, на якій диктатор відзначив тактичні успіхи ЗСУ.

Про це повідомляє president.gov.by.

лукашенко заявив, що "військова операція" росії в Україні його багато чому навчила. Так, зокрема, диктатор відзначив мобільні групи ЗСУ, які несподіваними ударами успішно боролися проти величезних колон росіян.

"Ще раз звертаюсь до уроків та досвіду українського конфлікту. Підкреслю особливо: якщо танки, то дуже популярні серед військових Т-72. Модернізовані наші танки — гарна зброя. А щодо легкоброньованих автомобілів "Кайман", теж пам’ятайте — ми робили крен до того, що все-таки армія наша має бути мобільною. Знову урок України. Найефективнішими, у тому числі з боку українських Збройних сил, виявилися мобільні групи, які миттєво, несподівано наближалися до противника, який значно переважає їх в числі, і завдають разючих ударів", — заявив лукашенко.

Раніше повідомлялося, що лукашенко передбачив неминучу перемогу України.

Нагадаємо, лукашенко нещодавно заявив, що бойові дії в Україні затягнулися.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Олександр Лукашенко #Війна з Росією
Джо Байден та кривавий агресор путін
Новини США
путін помилився і потрапив у глухий кут: Байден висловив занепокоєння через Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден та кривавий агресор путін
путін помилився і потрапив у глухий кут: Байден висловив занепокоєння через Україну
Дата публікації
Категорія
Ракета Х-22 та її літак-носій
«Куди потрапили – там і штаб» — експерт розповів про радянську ракету, якою ворог обстрілює Одесу
Дата публікації
Категорія
Кулеба говорить про зміну риторики з боку України
Звільнимо все: Кулеба назвав нову мету перемоги України у війні
Дата публікації
Категорія
Столичний метрополітен
"Дерусифікація" в дії: українці визначилися з новими назвами для станцій київського метрополітену
Дата публікації
Категорія
Росіяни продовжують бомбардувати Україну, проте вони вже програли
Війна – день 76: війська путіна несамовито атакують і б’ють по українським містам, але програють війну