Війна – день 76: війська путіна з несамовито атакують і б’ють по українським містам, але програють війну

Оперативно про головне за 10 травня

Україна бореться із повномасштабним російським вторгненням 76 днів. Українські воїни успішно стримують наступ ворога на півдні та сході країни, незважаючи на переважаючі сили окупантів. Тим часом росія цинічно і з небувалою частотою обстрілює українські міста ракетами, через що не лише руйнується інфраструктура, а й зазнають поранень і гинуть мирні жителі. Проте час грає на Україну — українські воїни отримують дедалі більше допомоги від союзників, а в перспективі ця допомога зросте ще більше, адже президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України .

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 10 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Внаслідок ракетного удару по Одесі минулого вечора мінімум 7 людей постраждали.

Журналісти України, які висвітлюють війну з рф, удостоєні спеціальної нагороди Пулітцерівської премії за 2022 рік, повідомляється на сайті премії.

Джо Байден закликав Конгрес оперативно схвалити запит на надання 33 мільярдів доларів на допомогу Україні. Глава Білого дому також заявив про те, що відповідний законопроєкт потрібно надати йому на підпис у найближчі кілька днів.

Нагадаємо, що інформація про події в Україні за 7 травня доступна у трансляції: "Війна – день 73: росіяни готуються до 9 травня, а світ попереджає шлях про наслідки".

Ознайомитись із новинами за 8 травня можна у матеріалі: "Війна – день 74: окупанти не мають успіхів на фронтах і у помсту обстрілюють мирні міста".

А про ситуацію в країні за 9 травня можна прочитати у новині: "Війна – день 75: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Запоріжжі, а росіяни бомбять українські міста".