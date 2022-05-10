Леонід Кравчук помер у віці 88 років - ЗМІ

Політик проходив тривале лікування через хворобу серця

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук помер на 89-му році життя.

Про це пише видання "Українські новини" з посиланням на джерела у сім’ї політика.

"Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом, після тривалої хвороби пішов із життя Леонід Макарович Кравчук", — йдеться у повідомленні.

Що спричинило смерть не повідомляється, проте відомо, що напередодні він переніс складну операцію на серці.

Нагадаємо, про хворобу Кравчука стало відомо 29 червня 2021 року, коли він пропустив урочисте засідання Верховної Ради до Дня Конституції. ЗМІ після цього повідомили, що він переніс складну операцію на серці, але почувається добре.

На той час він був головою української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, однак через погіршення самопочуття Кравчук більше не зміг виконувати свої обов’язки на цій посаді.

Наприкінці жовтня минулого року тодішній спікер делегації Олексій Арестович повідомляв, що Кравчук проходив лікування та перебував на реабілітації в Німеччині. Перший президент, казав він, йде на поправку.