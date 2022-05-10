Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет — СМИ

Политик проходил длительное лечение из-за болезни сердца

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук умер на 89 году жизни.

Об этом пишет издание "Украинские новости" со ссылкой на источники в семье политика.

"Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук", — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти не сообщается, однако известно, что накануне он перенес сложную операцию на сердце.

Напомним, о болезни Кравчука стало известно 29 июня 2021 года, когда он пропустил торжественное заседание Верховной Рады ко Дню Конституции. СМИ после этого сообщили, что он перенес сложную операцию на сердце, но чувствует себя хорошо.

В те времена он был главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, однако из-за ухудшения самочувствия Кравчук более не смог выполнять свои обязанности на этом посту.

В конце октября прошлого года тогдашний спикер делегации Алексей Арестович сообщал, что Кравчук проходил лечение и находился на реабилитации в Германии. Первый президент, говорил он, идет на поправку.