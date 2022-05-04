Умер второй из трех политиков, положивших конец СССР

Мужчине было 87 лет

В Минске скончался первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Именно он в 1991 году совместно с президентами Украины и россии Леонидом Кравчуком и Борисом Ельциным подписывал Беловежские соглашения, которые констатировали распад СССР.

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Как сообщает издание "Близкие новости", информация о смерти была обнародована его супругой. По ее словам, мужчина ушел в вечность в ночь на 4 мая. Как известно, в конце апреля бывшего политика поместили в реанимацию из-за ухудшения самочувствия в результате перенесенного коронавируса. Спасти жизнь пожилого белоруса врачам, к сожалению, так и не удалось.

Следует напомнить, что Станислав Шушкевич, уроженец Минска, родился 15 декабря 1934 года.

С 1960 по включительно 1961 он работал в СКБ минского радиозавода. Уже в 1963 году стал доцентом кафедры ядерной физики в белорусском государственном университете. Находился в этой должности Шушкевич до 1965 года.

Позже, с 1966 по 1970 год занимал должность проректора по научной работе столичного радиотехнического института. А в 1971 году Шушкевич был назначен на должность заведующего кафедрой ядерной физики. В 1982 году его торжественно наградили званием "заслуженного деятеля науки и техники БССР".

В 1991-м, когда Беларусь приобрела независимость, Станислав Шушкевич стал первым руководителем республики. Эту почетную должность он занимал с 19 сентября 1991 по 26 января 1994 года.

Также отметим, что именно Беловежское соглашение, одним из подписантов которого был Шушкевич, ликвидировало Союз Советских Социалистических Республик и создало Содружество Независимых Государств (СНГ).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России умер бывший руководитель Службы Внешней Разведки Вячеслав Трубников.